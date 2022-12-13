Гендиректор «Трактора»: «Губернатор Текслер и Третьяк обсудили приезд сборной России в Челябинск. Уверен, это вызовет огромный ажиотаж»

Генеральный директор «Трактора» высказался о проведении матча сборной России в Челябинске.

– Могу подтвердить то, что губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и президент ФХР Владислав Александрович Третьяк обсудили приезд сборной России в Челябинск. Уверен, это вызовет огромный ажиотаж.

– Когда может пройти этот матч и кто будет соперником?

– Вероятное время проведения матча – май, до этого плотный календарь матчей КХЛ. ФХР прорабатывает возможные варианты по формату игры, – сказал Иван Савин.

Владислав Третьяк: «В Челябинске хоккейный бум, рассматриваем проведение игры сборной России. Благодарен губернатору за опеку национального вида спорта»