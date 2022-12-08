«Лос-Анджелес» отправил Кларка в сборную Канады перед МЧМ-2023, «Сиэтл» отпустит Райта

«Лос-Анджелес» отпустил Брандта Кларка в сборную Канады на МЧМ-2023.

19-летний защитник провел 9 матчей в нынешнем сезоне НХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «-1».

Как сообщает TSN, «Сиэтл» также отпустит в молодежную сборную Канады Шейна Райта. В активе 18-летнего нападающего 2 (1+1) балла в 8 играх НХЛ в нынешнем сезоне.

Ожидается, что он прибудет в расположение сборной в четверг.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.

Бедард и Фантилли вошли в состав сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023, Райт – нет|