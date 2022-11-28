Шенфельда не забрали из списка отказов «Сибири». Игрока могут отправить в «Кузню»
Антон Шенфельд остается в «Сибири», поскольку игрока не забрали из списка отказов.
Нападающий был помещен в список отказов 24 ноября.
«Это решение было принято, исходя из его игровых показателей. Это совместное решение: в «Сибири» все подобные вопросы решаются исключительно коллегиально.
Его статус за четыре дня не изменился. Теперь мы можем отправить его в фарм-клуб.
Вопрос об его отправке в Новокузнецк будет решаться завтра», – заявил генеральный директор новосибирского клуба Кирилл Фастовский.
29-летний Шенфельд набрал 3 (0+3) очка в 28 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
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