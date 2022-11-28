Шенфельда не забрали из списка отказов «Сибири». Игрока могут отправить в «Кузню»

остается в , поскольку игрока не забрали из списка отказов.

Нападающий был помещен в список отказов 24 ноября.

«Это решение было принято, исходя из его игровых показателей. Это совместное решение: в «Сибири» все подобные вопросы решаются исключительно коллегиально.

Его статус за четыре дня не изменился. Теперь мы можем отправить его в фарм-клуб.

Вопрос об его отправке в Новокузнецк будет решаться завтра», – заявил генеральный директор новосибирского клуба .

29-летний Шенфельд набрал 3 (0+3) очка в 28 матчах нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.