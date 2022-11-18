Мирошниченко о лакроссах: «Понял, что это не мое. Больше нравится кидать шайбу из офиса»

Иван Мирошниченко поделился мыслями о бросках из левого круга вбрасывания.

– Утро вы начинаете с нарезки лучших моментов НХЛ?

– Когда есть возможность, то да. Смотрю, как там голы забивают, какие комбинации разыгрывают. Уровень такой, что может пятерых обыграть, или кто-то лакросс забьет, и это воспринимается как привычное дело. Очень мастеровитый хоккей.

– Вы сами не хотели забить лакросс?

– Попробовал исполнить на тренировке. У меня не получилось, я и бросил. Понял, что это не мое. Мне больше нравится кидать шайбу из офиса.

– Из «офиса Овечкина»? Левый круг вбрасывания?

– Да, мне оттуда удобно бросать. Первые три гола в этом сезоне забил – два были из офиса.

– Почему никто не может отразить щелчок Овечкина с той точки?

– Даже не знаю. Может, у него шайба на радиоуправлении? Или клюшка какая-то особенная? Если серьезно, то у него все налажено. Все в «Вашингтоне» заточено под Саню, чтобы он вложился в бросок, и шайба залетела куда нужно.

Когда ты 17 лет забиваешь с одного и того же места, то с закрытыми глазами все можешь исполнить. Тебе отдают пас, ты кидаешь и забиваешь. Думаю, Саша уже особо не парится по этому поводу, все делая на автоматизме.

– Представляю, как вас все с Овечкиным будут в сравнивать. Крепкий русский, бросает из левого круга. Тоже будете по 50 голов за сезон забивать?

– Хотя бы пять шайб там забросить! Посмотрим… Чем больше, тем лучше. Всегда хочется быть снайпером. Но загадывать тут нельзя, – сказал нападающий системы .

Напомним, Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под 20-м общим номером.