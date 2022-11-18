Мирошниченко о лакроссах: «Понял, что это не мое. Больше нравится кидать шайбу из офиса»
Иван Мирошниченко поделился мыслями о бросках Александра Овечкина из левого круга вбрасывания.
– Утро вы начинаете с нарезки лучших моментов НХЛ?
– Когда есть возможность, то да. Смотрю, как там голы забивают, какие комбинации разыгрывают. Уровень такой, что Коннор Макдэвид может пятерых обыграть, или кто-то лакросс забьет, и это воспринимается как привычное дело. Очень мастеровитый хоккей.
– Вы сами не хотели забить лакросс?
– Попробовал исполнить на тренировке. У меня не получилось, я и бросил. Понял, что это не мое. Мне больше нравится кидать шайбу из офиса.
– Из «офиса Овечкина»? Левый круг вбрасывания?
– Да, мне оттуда удобно бросать. Первые три гола в этом сезоне МХЛ забил – два были из офиса.
– Почему никто не может отразить щелчок Овечкина с той точки?
– Даже не знаю. Может, у него шайба на радиоуправлении? Или клюшка какая-то особенная? Если серьезно, то у него все налажено. Все в «Вашингтоне» заточено под Саню, чтобы он вложился в бросок, и шайба залетела куда нужно.
Когда ты 17 лет забиваешь с одного и того же места, то с закрытыми глазами все можешь исполнить. Тебе отдают пас, ты кидаешь и забиваешь. Думаю, Саша уже особо не парится по этому поводу, все делая на автоматизме.
– Представляю, как вас все с Овечкиным будут в «Вашингтоне» сравнивать. Крепкий русский, бросает из левого круга. Тоже будете по 50 голов за сезон забивать?
– Хотя бы пять шайб там забросить! Посмотрим… Чем больше, тем лучше. Всегда хочется быть снайпером. Но загадывать тут нельзя, – сказал нападающий системы «Авангарда».
Напомним, Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ-2022 под 20-м общим номером.
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