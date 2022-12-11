Малкин против «Баффало»: 20-я передача в сезоне, 9-й подряд матч без голов, 83% на точке
Евгений Малкин сделал 20-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало».
Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (3:1).
На счету Малкина 28 (8+20) очков в 28 играх сезона. Серия игр с передачами – 5 подряд, безголевая – 9.
Сегодня Евгений (14:03, 2:17 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, допустил 2 потери и выиграл 83% вбрасываний (5 из 6, всего в сезоне у него 53,8%).
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