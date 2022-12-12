Генменеджер «Авангарда» о трансфере Сковронского: «Вопрос усиления не закрыт. Продолжаем искать варианты по всем направлениям»

Рашид Хабибулин объяснил переход вратаря Андрея Сковронского в .

24-летний голкипер перешел из «Спартака» на правах аренды.

«Сковронский – молодой, габаритный, перспективный голкипер, который подойдет нашей клубной системе. Отмечу, что вопрос с поиском усиления не закрыт.

До дедлайна две недели, и мы продолжаем искать варианты по всем направлениям, в том числе во вратарской линии», – сказал генеральный менеджер «ястребов».

«Авангард» арендовал вратаря Сковронского у «Спартака». Он пропустил в среднем 1,18 шайбы в 4 матчах в КХЛ в прошлом сезоне