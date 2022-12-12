«Авангард» арендовал вратаря Сковронского у «Спартака». Он пропустил 1,18 шайбы в 4 матчах в КХЛ в прошлом сезоне
Андрей Сковронский перешел в «Авангард».
Омский клуб арендовал 24-летнего голкипера у «Спартака» до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Сковронский выступал за «Химик» – фарм-клуб красно-белых – в ВХЛ.
Он сыграл 5 матчей в регулярном чемпионате, одержал две победы, пропуская в среднем 3,20 шайбы и отражая 88,2% бросков.
В прошлом сезоне-2021/22 голкипер провел четыре матча за «Спартак» в КХЛ, пропуская в среднем 1,18 шайбы и отражая 96,5% бросков. Также он провел одну игру на ноль.
В «Авангарде» Сковронский будет выступать под номером 32.
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