Терещенко об Овечкине: «Дай бог, чтобы он сократил отставание от Гретцки хотя бы до 70 шайб в этом сезоне. В последующие два – еще по 35 голов. Это вполне реально»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота «Виннипега» (5:2). Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Он молодец, что забивает! Никто не будет вспоминать, сколько он забил в пустые ворота. Есть цель! Ему не просто так дали контакт на четыре года. А чтобы он добрался до этой отметки и побил рекорд Гретцки.

Думаю, в ближайшем будущем он опередит Горди Хоу. Дай бог, чтобы в этом сезоне он сократил отставание от Гретцки хотя бы до семидесяти шайб. В последующие два сезона еще по тридцать пять шайб. Это вполне реально», – сказал бывший нападающий сборной России.

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