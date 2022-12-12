Терещенко об Овечкине: «Дай бог, чтобы он сократил отставание от Гретцки хотя бы до 70 шайб в этом сезоне. В последующие два – еще по 35 голов. Это вполне реально»
Алексей Терещенко высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота «Виннипега» (5:2). Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Он молодец, что забивает! Никто не будет вспоминать, сколько он забил в пустые ворота. Есть цель! Ему не просто так дали контакт на четыре года. А чтобы он добрался до этой отметки и побил рекорд Гретцки.
Думаю, в ближайшем будущем он опередит Горди Хоу. Дай бог, чтобы в этом сезоне он сократил отставание от Гретцки хотя бы до семидесяти шайб. В последующие два сезона еще по тридцать пять шайб. Это вполне реально», – сказал бывший нападающий сборной России.
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