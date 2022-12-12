Овечкин о 800 голах в НХЛ: «Только два парня достигли этой отметки, будет здорово стать третьим»
Александр Овечкин высказался о том, что он приблизился к отметке в 800 шайб в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забил 797-й гол в лиге в матче с «Виннипегом» (5:2). Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Это здорово. Каждый раз, когда приближаешься к этому числу. Очевидно, что только два парня достигли этой отметки, так что стать третьим будет здорово», – сказал Овечкин.
797-й гол Овечкина в НХЛ: в третьем матче подряд забил в пустые ворота (и это новый рекорд!)
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