Овечкин о 800 голах в НХЛ: «Только два парня достигли этой отметки, будет здорово стать третьим»

высказался о том, что он приблизился к отметке в 800 шайб в НХЛ.

Капитан забил 797-й гол в лиге в матче с «Виннипегом» (5:2). Он занимает третье место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Это здорово. Каждый раз, когда приближаешься к этому числу. Очевидно, что только два парня достигли этой отметки, так что стать третьим будет здорово», – сказал Овечкин.

797-й гол Овечкина в НХЛ: в третьем матче подряд забил в пустые ворота (и это новый рекорд!)