Хмелевски о жизни в России: «Я довольно легко влился. Часть моего воспитания была основана на русской культуре»
Саша Хмелевски поделился впечатлениями от жизни в России.
– В российской жизни за полгода в КХЛ освоились?
– Я довольно легко влился. Часть моего воспитания была основана на русской культуре. Я знаю язык, и, конечно, мне не сложно было влиться в российскую жизнь, как, например, другим легионерам.
– Но наверняка были вещи, которые вас удивили в новой, как ни крути, стране...
– Когда узнал, что люди пьют кумыс и едят конину, я, конечно, удивился.
– Из американской еды по чему скучаете?
– В принципе, в России есть все, что я люблю. Только мексиканской кухни не хватает. В Америке есть очень популярная вещь – чипотл. В России ее нет. Но это не проблема, есть много других вкусных блюд.
– Близкие как отнеслись к вашему решению играть в России?
– Поддержали. Много не буду на эту тему говорить. Я очень рад выступать в КХЛ, представлять «Салават Юлаев», – заявил форвард.
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