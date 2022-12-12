Хмелевски о жизни в России: «Я довольно легко влился. Часть моего воспитания была основана на русской культуре»

поделился впечатлениями от жизни в России.

– В российской жизни за полгода в КХЛ освоились?

– Я довольно легко влился. Часть моего воспитания была основана на русской культуре. Я знаю язык, и, конечно, мне не сложно было влиться в российскую жизнь, как, например, другим легионерам.

– Но наверняка были вещи, которые вас удивили в новой, как ни крути, стране...

– Когда узнал, что люди пьют кумыс и едят конину, я, конечно, удивился.

– Из американской еды по чему скучаете?

– В принципе, в России есть все, что я люблю. Только мексиканской кухни не хватает. В Америке есть очень популярная вещь – чипотл. В России ее нет. Но это не проблема, есть много других вкусных блюд.

– Близкие как отнеслись к вашему решению играть в России?

– Поддержали. Много не буду на эту тему говорить. Я очень рад выступать в , представлять , – заявил форвард.