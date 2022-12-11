Проскуряков отразил 6 буллитов из 6 и выиграл конкурс вратарей на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

Вратарь показал лучший результат в конкурсе «Надежная защита».

В нем участвовали 4 вратаря, необходимо было показать лучший результат, отражая 6 буллитов.

Илья Проскуряков («Трактор», дивизион Харламова) справился с 6 попытками из 6.

( , дивизион Чернышева) отбил 5 бросков из 6. Максим Дорожко ( , дивизион Боброва) и Алексей Колосов ( Минск, дивизион Тарасова) сделали по 4 сэйва.

«Ощущения потрясающие. Удалось сохранить ворота, все броски были сложные! Матч Звезд – отличный момент, чтобы всех увидеть, пообщаться. Что вчера делали? У нас был ужин с губернатором, хорошо провели время. А сегодня мы снова вышли веселиться на льду!» – сказал Проскуряков.