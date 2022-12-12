Овечкин забил в пустые ворота в 53-й раз в НХЛ. До рекорда Гретцки – 3 шайбы

Капитан забросил шайбу в матче с «Виннипегом» (5:2).

Россиянин забил в пустые ворота в 53-й раз в чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 2-е место в истории лиги по этому показателю, уступая лишь (56).

В топ-6 также входят Мариан Госса (40), (33), Джером Игинла (32) и («Бостон», 32 – второй результат среди действующих игроков).

Овечкин забил 797-й гол в НХЛ, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. До Хоу – 4 шайбы, до Гретцки – 97