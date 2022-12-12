Ничушкин набрал 1-е очко после травмы: пас на победный гол «Сент-Луису», 1 бросок, 2 хита за 22:57

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ).

На 61-й минуте россиянин ассистировал Микко Рантанену, забросившему победную шайбу.

Ничушкин набрал первое очко после травмы, из-за которой он пропустил полтора месяца.

Всего в 9 матчах сезона на его счету 13 (7+6) баллов.

В игре с «Блюз» за 22:57 (5:20 – в большинстве, 1:28 – в меньшинстве) у Ничушкина 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».