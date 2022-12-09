Ничушкин и Хелм могут сыграть за «Колорадо» в матче с «Рейнджерс». Лехконен тоже близок к возвращению

и могут сыграть за «Колорадо» в матче с «Рейнджерс».

Об этом сообщил главный тренер «Эвеланш» .

Российский нападающий пропустил месяц после операции на голеностопе. В текущем сезоне в активе 27-летнего Ничушкина 12 (7+5) очков в 7 матчах регулярного чемпионата .

35-летний форвард Хелм еще не играл в текущем сезоне в связи с операцией на бедре.

Беднар также сказал, что форвард Арттури Лехконен тоже приближается к возвращению в строй. Пока что он проходит тесты на сотрясение мозга. В текущем сезоне у 27-летнего финна 18 (7+11) очков в 22 играх.

сыграет с «Рейнджерс» дома 9 декабря (10 декабря в 05:00 по московскому времени).