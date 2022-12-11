Ротенберг о Мичкове в СКА: «Ему надо выиграть конкуренцию у сверстников и взрослых. Авансы раздаются по итогам тренировок»
Роман Ротенберг заявил, что Матвею Мичкову нужно выиграть конкуренцию для попадания в СКА.
«Переход от молодежного хоккея во взрослый очень тяжелый. У нас серьезная конкуренция. Мичкову эту конкуренцию у своих сверстников и у взрослых надо выиграть. Все авансы раздаются только по итогам тренировочного процесса.
Помимо Мичкова есть и Иван Демидов – один из самых перспективных игроков лиги и СКА. У него большое будущее, хорошие физические данные, хорошее катание и чтение игры. Но еще нужно много работать», – сказал главный тренер СКА.
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