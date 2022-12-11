Ротенберг о легионерах уровня Макдэвида в СКА: «Коннор смог бы помочь в развитии молодых своим катанием, финтами»
Роман Ротенберг высказался касательно легионеров СКА.
«По поводу легионеров в СКА уровня Коннора Макдэвида, Нэтана Маккиннона и других, это надо общаться с самим Макдэвидом и остальными. Коннор неплохо смог бы помочь в развитии наших молодых игроков своим катанием, финтами.
Мы смотрим открыто на ситуацию и берем только лучших, невзирая на паспорт. На сегодняшний день наши ребята переигрывают других легионеров из КХЛ по спортивному принципу. Они просто сильнее, равно как и наши воспитанники», – сказал главный тренер СКА.
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