«Сочи» и СКА совершили 6-й обмен в этом сезоне. 23 – общее количество трейдов за последние 3 года

Теги СКА переходы КХЛ Артем Федоров Сочи Михаил Бердин Никита А. Попугаев Илья Круглов Никита Ващенко Василий Глотов Никита Зоркин Павел Мойсевич Егор Соболевский Хоккей

«Сочи» и СКА провели шестой обмен между собой в нынешнем сезоне.

Питерский клуб ранее объявил о переходе защитника Никиты Зоркина, являющегося самым результативным игроком «Сочи». Южане взамен получили защитника Никиту Ващенко.

Полный список обменов команд в этом сезоне выглядит следующим образом:

Василий Глотов – в СКА, Артем Федоров – в «Сочи»;

Илья Круглов – в СКА, Егор Соболевский – в «Сочи»;

Максим Муранов – в СКА, Михаил Бердин – в «Сочи»;

Павел Мойсевич – в СКА, Павел Ромашкин и Никита Димитров – в «Сочи»;

Никита Попугаев – в СКА, «Сочи» получил денежную компенсацию;

Никита Зоркин – в СКА, Никита Ващенко – в «Сочи».

В общей сложности сочинский и питерский клубы совершили между собой 23 сделки за последние три года.

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