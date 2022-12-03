«Сочи» и СКА совершили 6-й обмен в этом сезоне. 23 – общее количество трейдов за последние 3 года
«Сочи» и СКА провели шестой обмен между собой в нынешнем сезоне.
Питерский клуб ранее объявил о переходе защитника Никиты Зоркина, являющегося самым результативным игроком «Сочи». Южане взамен получили защитника Никиту Ващенко.
Полный список обменов команд в этом сезоне выглядит следующим образом:
Василий Глотов – в СКА, Артем Федоров – в «Сочи»;
Илья Круглов – в СКА, Егор Соболевский – в «Сочи»;
Максим Муранов – в СКА, Михаил Бердин – в «Сочи»;
Павел Мойсевич – в СКА, Павел Ромашкин и Никита Димитров – в «Сочи»;
Никита Попугаев – в СКА, «Сочи» получил денежную компенсацию;
Никита Зоркин – в СКА, Никита Ващенко – в «Сочи».
В общей сложности сочинский и питерский клубы совершили между собой 23 сделки за последние три года.
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