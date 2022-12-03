«Сочи» и СКА совершили 6-й обмен в этом сезоне. 23 – общее количество трейдов за последние 3 года

«Сочи» и провели шестой обмен между собой в нынешнем сезоне.

Питерский клуб ранее объявил о переходе защитника Никиты Зоркина, являющегося самым результативным игроком «Сочи». Южане взамен получили защитника Никиту Ващенко.

Полный список обменов команд в этом сезоне выглядит следующим образом:

– в СКА, – в «Сочи»;

– в СКА, Егор Соболевский – в «Сочи»;

Максим Муранов – в СКА, – в «Сочи»;

Павел Мойсевич – в СКА, Павел Ромашкин и Никита Димитров – в «Сочи»;

– в СКА, «Сочи» получил денежную компенсацию;

Никита Зоркин – в СКА, Никита Ващенко – в .

В общей сложности сочинский и питерский клубы совершили между собой 23 сделки за последние три года.