Александр Никишин: «Об НХЛ не думаю. У меня же контракт. Все мысли только о том, чтобы побеждать со СКА»

высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

– Вы сказали, что хотите приехать на следующий Фонбет Матч Звезд КХЛ. Можно это читать так, что в НХЛ в следующем году не собираетесь?

– У меня же контракт. Поэтому читайте так: сколько у меня контракт, столько и хочу ездить на Матчи звезд .

– Нет мыслей об НХЛ?

– Пока контракт – нет, не думаю. Все мысли только о том, чтобы побеждать со СКА.

– Как прошла адаптация в Санкт-Петербурге? Живете на два города, как и хотели летом?

– На два города не получается: постоянно в играх, тренировках. Нормально адаптируюсь везде, тем более мне команда помогает. Если бы не такая атмосфера в команде, думаю, было бы намного труднее.

Ребята меня приняли, и я получаю удовольствие просто от того, что прихожу в раздевалку. Поэтому могу и дольше в Москву не приезжать, – сказал защитник СКА.

Срок контракта Никишина со рассчитан до апреля 2025 года. Защитник был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под 69-м общим номером.