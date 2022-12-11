Кручинин о «Торпедо»: «Не планируем просто выйти в плей-офф и вылететь в первом раунде. Будем играть только на победу»

заявил, что намеревается пошуметь в плей-офф.

– Когда вы в начале сезона регулярно побеждали и ярко играли, это можно было списать на свежие эмоции от перестройки команды, стиля тренировок, с которым многие ранее не сталкивались. Но к зиме эффект новизны должен был улетучиться, а «Торпедо» все равно уверенно набирает очки и держится вверху таблицы.

– Понятное дело, что теперь все это не шутки. Если поначалу над нами смеялись и всякое говорили (и говорят), но мы на это не обращали внимание, то сейчас на нас настраиваются более серьезно. Мы знали тогда и знаем сейчас, что можем играть хорошо. То, что на нас настраиваются, — это хорошо. Чем конкурентнее игры, тем команда быстрее будет расти.

– Сильно тяжело добиваться результата атакующим хоккеем, когда многие соперники закрываются в играх с вами?

– Мы не обращаем внимания на то, как против нас играют. Мы обращаем внимание на свою игру. Самое главное, это как мы можем быстро адаптироваться и находить ключи к оборонительным командам. Если будем зацикливаться, как против нас играют... Повторюсь, чем конкурентнее игры, тем быстрее мы будем расти.

– Можем мы ожидать, что «Торпедо» и в плей-офф также ярко и успешно себя проявит?

– У нас нет в планах просто выйти в плей-офф и закончить сезон, вылетев в первом раунде. Но пока не надо так далеко заглядывать. Впереди еще 29 игр регулярного чемпионата. Сначала их надо доиграть. А там уже в любом случае в плей-офф будем играть только на победу. Не собираемся там просто поучаствовать, – сказал форвард нижегородского клуба.