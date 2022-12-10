Ерыкалов об отсутствии трансляции Фонбет Матча Звезд КХЛ по ТВ: «Хоккейная аудитория показала себя отсталой. Люди включили «КХЛ ТВ», не увидели желаемого и пошли срать в интернет»

Журналист Дмитрий Ерыкалов высказался о непоказе Фонбет Матча звезд КХЛ по телевизору.

Нынешний звездный уик-энд КХЛ полностью транслирует сервис «Яндекс».

«Читаю комменты болельщиков по поводу трансляции Матча звезд. Гневных постов очень много.

И ведь непонятно, чему возмущаться. Как мне казалось, доступ к «Кинопоиску»/ «Яндекс Плюс» есть у многих, а если его нет – там все просто. Тем более, что лига дает свой промокод. Даже денег тратить не надо.

Я бы тут скорее говорил о проблеме информирования. Люди тупо включили по привычке «Матч ТВ»/ «КХЛ ТВ»/ «КХЛ ТВ Прайм», не увидели там желаемого и пошли срать в интернет.

Месседж о коллабе «Яндекса» и КХЛ банально не дошел до целевой аудитории.

Интересно было бы, конечно, посмотреть цифры и понять, сколько людей спокойно проделали этот несложный путь и спокойно посмотрели конкурсы, не крича на весь интернет о позоре.

В общем, хоккейная аудитория в очередной раз показала себя отсталой.

Пока прогрессивная часть общества уже давно юзает «Яндекс.Музыку» и смотрит сериалы на «Кинопоиске» (это не реклама, а личный опыт и наблюдения), тру фанаты пишут про колхоз. Эмм, так может такая позиция и есть колхоз?» – написал журналист.