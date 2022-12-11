17-летний форвард системы СКА Демидов принес дивизиону Тарасова 3-е место на Фонбет Матче Звезд КХЛ – хет-трик и победный буллит

17-летний форвард системы СКА Иван Демидов сделал хет-трик на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

Нападающий сделал хет-трик в матче за 3-е место между дивизионами Тарасова и Чернышева (11:10 Б).

Матч состоял из двух периодов по 10 минут и проходил в формате «3 на 3».

Демидов сравнял счет на 20-й минуте и затем реализовал решающий буллит. Игрок попал на Фонбет Матч Звезд КХЛ как один из лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.

В текущем сезоне у него 1 матч в КХЛ за СКА и 34 (12+22) очка за в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.