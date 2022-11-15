Нападающий Артем Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии».

Он будет выступать за в .

7 ноября стало известно, что форвард восстановился от повреждения нижней части тела.

34-летний нападающий, подписавший пробный контракт с «Филадельфией» в сентябре, получил повреждение после того, как заблокировал бросок в выставочном матче.

В прошлом сезоне хоккеист провел 27 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 19 (8+11) очков.