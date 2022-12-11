Костин об «Эдмонтоне»: «Чувствую себя как дома, даже журналисты нравятся. Здесь настоящая семья»
Клим Костин заявил, что ему очень нравится в «Эдмонтоне».
23-летний форвард перешел в «Ойлерс» из «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена.
Он начал сезон в АХЛ, затем был вызван в основу и провел за «нефтяников» уже 12 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.
«Чувствую себя как дома. Мне все нравится – команда, тренеры, персонал. И даже вы, журналисты, тоже нравитесь!
У нас здесь настоящая семья. Просыпаюсь утром и не могу дождаться того момента, когда зайду в раздевалку и увижусь с ребятами», – сказал Костин.
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