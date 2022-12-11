Сергачев в матче с «Флоридой»: 5-я шайба в сезоне, 3 броска, 3 хита и 3 блока за 22:40. У него 25 очков в 27 играх

Теги Тампа-Бэй Флорида НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Защитник «Тампы» внес вклад в победу команды над «Пантерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

В активе россиянина стало 25 (5+20) очков в 27 играх сезона при полезности «+1». 

Сегодня Сергачев (22:40, 0:52 – в большинстве, 3:02 – в меньшинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 3 блока и 2 перехвата. Также получил малый штраф. 

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