У Сергачева 3 передачи и «минус 5» в 5 играх за «Тампу» на старте сезона

У Михаила Сергачева 3 передачи и «минус 5» в 5 играх за на старте сезона.

Российский защитник принял участие в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

На счету игрока (22:50 – второе время среди защитников «молний» после Хедмана, 2:31 – в большинстве, 4:30 – в меньшинстве, «минус 1») передача, 2 броска, 2 блока и 1 перехват.

Также допустил 1 потерю шайбы и получил малый штраф.

В 5 матчах сезона у Сергачева стало 3 (0+3) очка при полезности «минус 5».