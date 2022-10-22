У Сергачева 3 передачи и «минус 5» в 5 играх за «Тампу» на старте сезона

Теги Тампа-Бэй Флорида НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

У Михаила Сергачева 3 передачи и «минус 5» в 5 играх за «Тампу» на старте сезона. 

Российский защитник принял участие в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету игрока (22:50 – второе время среди защитников «молний» после Хедмана, 2:31 – в большинстве, 4:30 – в меньшинстве, «минус 1») передача, 2 броска, 2 блока и 1 перехват. 

Также допустил 1 потерю шайбы и получил малый штраф. 

В 5 матчах сезона у Сергачева стало 3 (0+3) очка при полезности «минус 5». 

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