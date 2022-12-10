Ротенберг о рэпере ST: «И раньше слушали хорошую музыку, но не понимали, кто исполнитель. Надеюсь, поработаем вместе в Петербурге. Нам нужны лучшие!»
Роман Ротенберг рассказал о знакомстве с рэпером ST.
Александр Степанов помогает Ротенбергу в качестве тренера команды дивизона Боброва в Фонбет Матче Звезд КХЛ.
– Вы познакомились только сегодня.
– Да, но я слушал музыку, когда ST пел вместе с группой «Ленинград». Сегодня мы все изучили, поговорили‑обсудили. Надеюсь, что еще поработаем вместе.
– Может ли рэпер ST написать гимн СКА? Он это умеет делать бодро.
– Мы надеемся на это. Обсуждаем, говорим.
– Без шуток.
– А я не шучу.
– И выиграть Кубок Гагарина с этим гимном.
– На самом деле мы и раньше слушали хорошую музыку, но не понимали, кто исполнитель.
А потом посмотрели, кто хит написал, познакомились поближе. Надеюсь, мы поработаем вместе в Петербурге. Нам нужны лучшие! – сказал главный тренер СКА.
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