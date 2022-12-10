Ротенберг о рэпере ST: «И раньше слушали хорошую музыку, но не понимали, кто исполнитель. Надеюсь, поработаем вместе в Петербурге. Нам нужны лучшие!»

рассказал о знакомстве с рэпером ST.

Александр Степанов помогает Ротенбергу в качестве тренера команды дивизона Боброва в Фонбет Матче Звезд КХЛ.

– Вы познакомились только сегодня.

– Да, но я слушал музыку, когда ST пел вместе с группой «Ленинград». Сегодня мы все изучили, поговорили‑обсудили. Надеюсь, что еще поработаем вместе.

– Может ли рэпер ST написать гимн СКА? Он это умеет делать бодро.

– Мы надеемся на это. Обсуждаем, говорим.

– Без шуток.

– А я не шучу.

– И выиграть Кубок Гагарина с этим гимном.

– На самом деле мы и раньше слушали хорошую музыку, но не понимали, кто исполнитель.

А потом посмотрели, кто хит написал, познакомились поближе. Надеюсь, мы поработаем вместе в Петербурге. Нам нужны лучшие! – сказал главный тренер .