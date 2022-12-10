Рэпер ST: «Роман Ротенберг знает некоторые мои песни! Он был очень открыт, мы поладили»

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Рэпер ST заявил, что Роман Ротенберг знает его песни.

Александр Степанов и Ротенберг являются тренерами сборной дивизиона Боброва, которая победила команду дивизиона Тарасова (7:5) в полуфинале турнира Фонбет Матча Звезд КХЛ.

«Когда мы выиграли – получил массу положительных эмоций. Роман Ротенберг сразу был очень открыт, мы поладили. Оказалось, что он знает некоторые мои песни! Обсудили пару моментов, и как-то все сошлось.

Очень крутые ребята, атмосфера праздника хоккея, все очень хорошо располагает. Всегда приятно быть первым, открывать такое событие.

Я люблю делать большие проекты. У меня есть портфолио больших работ, и сегодняшний трек для КХЛ определенно будет в нем на первом месте!

Когда выигрываешь, хочется еще и еще. Я бы очень расстроился, если бы мы проиграли, но представить этого не мог. Ребята все очень крутые, молодцы. Рассчитываю, что мы выиграем и финал!» – сказал ST.

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