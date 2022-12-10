Форвард «Сибири» Шаров о сокращении лимита: «Будут брать только самых лучших. В КХЛ были иностранцы, которые просто присутствовали»

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Александр Шаров считает, что при новом лимите на легионеров в КХЛ будут играть только лучшие иностранцы.

Со следующего сезона клубы лиги смогут использовать трех легионеров вместо пяти.

– Ваше мнение по поводу нового лимита на легионеров.

– Сложно сказать. Легионер легионеру рознь. У нас в лиге были иностранцы, которые просто присутствовали. Думаю, при новом лимите будут брать только самых лучших.

– Комфортно ли играть при таком количестве матчей?

– Мне достаточно комфортно. Мы играем через день, поэтому не следующий день после матча практически ничем не занимаемся.

В день игры просто приезжаем в раздевалку и все. Понятно, что накапливается усталость. Но такого, чтобы было тяжело, нет.

– Стоит ли увеличивать количество матчей?

– Я за то, чтобы матчей всегда было больше. Тренироваться нужно летом. В сезоне нужно играть. Опять же, все должно быть на балансе. Не стоит перебарщивать с играми, – сказал нападающий «Сибири».

Зачем в России лимит на легионеров? Все просто: власть не верит в наших игроков и жутко боится конкуренции

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