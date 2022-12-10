Алексей Береглазов: «Авангард» не устраивает положение в таблице. После тяжелого выезда сыгрались, и начало получаться»

заявил о недовольстве местом в турнирной таблице.

– У вас сейчас небольшой перерыв, как планируете провести это время?

– Выходные наши проходят здесь на Матче звезд. Потом приедем, будем готовиться к возобновлению турнира с командой.

Тяжелый период у нас сейчас будет. Впереди непростые матчи. Нас не устраивает положение в турнирной таблице.

– Сезон крайне непросто для вас начался, сменился главный тренер. За счет чего удалось переломить неудачную серию?

– Честно говоря, трудно выделить конкретную причину. Приехали после тяжелого выезда, все восстановились, сыгрались друг с другом. После этого начало получаться, – сказал защитник «Авангарда».

Команда начала нынешний сезон с 12 выездных матчей подряд. Сейчас «ястребы» занимают шестое место в таблице Восточной конференции.