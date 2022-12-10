Директор «Металлурга» о низкой посещаемости: «Посещаемость растет, ситуация с избалованными болельщиками. Рассчитывать на заполняемость 70-95% весь сезон – утопия»

Исполнительный директор объяснил ситуацию с низкой посещаемостью матчей команды.

– Посещаемость матчей «Металлурга» на старте сезона расстраивает. Мало зрителей приходят даже на топ-соперников. Можете объяснить, чем это вызвано?

– Моя оценка немного другая. Считаю, что посещаемость наоборот растет.

Если сравнивать с посещаемостью трех последних лет, то она неуклонно растет. В доковидные времена, возможно, у болельщиков была другая психология. Сейчас все равно настороженно относятся к посещению массовых мероприятий. Постепенно боремся с этими страхами.

Посещаемость медленно возвращается. К концу сезона, думаю, мы выйдем на удовлетворительную цифру, которая соответствует нашим целям и задачам.

Но рассчитывать, что весь чемпионат заполняемость арены будет 70-95 процентов, – это утопия.

– Вы видите общую проблему в низкой посещаемости матчей?

– В разных городах ситуация разная. В каких-то городах посещаемость стремится к 90 процентам. Наши цены на билеты – одни из самых низких в лиге.

Мы проводим матчи на высоком уровне. Есть все сервисы для зрителей. Мы анкетируем болельщиков и общаемся с консалтинговыми компаниями.

Нет фактора, которые бы мешал ходить на хоккей.

Думаю, это просто объективная ситуация в конкретно нашем городе с конкретно нашими достаточно избалованными болельщиками. Мы работаем над этим. Постепенно ситуация выправляется, – сказал Кирилл Крепкогорский.