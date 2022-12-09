Директор «Металлурга» о повторе удалений на медиакубах: «Можно вернуться в СССР, когда на лед будут кидать бутылки. В Европе и Америке другая культура»

Теги Металлург Мг болельщики судьи Сергей Гомоляко КХЛ чемпионат СССР правила Хоккей

Спортивный директор «Металлурга» высказался о повторе удалений на медиакубах.

– Какое у вас отношение к показу повторов удалений на кубе?

– Мне бы хотелось знать, готовы ли сами судьи это видеть. Ведь в первую очередь это им может сулить какие-то проблемы.

Ведь можно вернуться в Советский Союз, когда на лед будут кидать бутылки и другие предметы.

– В Европе и Америке ведь показывают.

– Там немного другая культура болельщиков. Сейчас, конечно, болельщики у нас уже не те, что были в СССР. Но опасения все равно есть, – сказал Сергей Гомоляко.

Беспредел в Нью-Джерси: фанаты бросали на лед еду и стаканы из-за трех (!) незасчитанных голов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные