Директор «Металлурга» о повторе удалений на медиакубах: «Можно вернуться в СССР, когда на лед будут кидать бутылки. В Европе и Америке другая культура»
Спортивный директор «Металлурга» высказался о повторе удалений на медиакубах.
– Какое у вас отношение к показу повторов удалений на кубе?
– Мне бы хотелось знать, готовы ли сами судьи это видеть. Ведь в первую очередь это им может сулить какие-то проблемы.
Ведь можно вернуться в Советский Союз, когда на лед будут кидать бутылки и другие предметы.
– В Европе и Америке ведь показывают.
– Там немного другая культура болельщиков. Сейчас, конечно, болельщики у нас уже не те, что были в СССР. Но опасения все равно есть, – сказал Сергей Гомоляко.
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