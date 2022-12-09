Директор «Металлурга» о повторе удалений на медиакубах: «Можно вернуться в СССР, когда на лед будут кидать бутылки. В Европе и Америке другая культура»

Спортивный директор высказался о повторе удалений на медиакубах.

– Какое у вас отношение к показу повторов удалений на кубе?

– Мне бы хотелось знать, готовы ли сами судьи это видеть. Ведь в первую очередь это им может сулить какие-то проблемы.

Ведь можно вернуться в Советский Союз, когда на лед будут кидать бутылки и другие предметы.

– В Европе и Америке ведь показывают.

– Там немного другая культура болельщиков. Сейчас, конечно, болельщики у нас уже не те, что были в СССР. Но опасения все равно есть, – сказал .

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