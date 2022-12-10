Алексей Морозов: «С удовольствием бы играли 80 матчей в регулярке КХЛ, но мы обязаны останавливаться на Евротур. ФХР все еще член ИИХФ»

Президент КХЛ высказался о возможности проведения 80 игр в регулярном чемпионате КХЛ.

– Реально ли продлить регулярный чемпионат? В обозримом будущем не будет ЧМ.

– Обозримое будущее – это сколько? Вы знаете? Это тяжелый вопрос, его надо обсуждать. Контракт подписывается на 2–3 сезона… Вдруг через два года мы поедем на чемпионат мира?

Нам придется обратно все менять, игроки будут получать зарплату, поехав на чемпионат мира.

Мы бы с удовольствием играли бы и 80 матчей, нам это нравится. Чем больше игр, тем все более сбалансированно, появилась непредсказуемость, к которым мы стремились. Знать бы это «обозримое будущее»…

– А мы точно должны отпускать?

– Мы даже обязаны останавливать чемпионат на .

Мы обязаны отпустить игроков по регламенту . все еще является членом ИИХФ, а мы должны подчиняться, – сказал .