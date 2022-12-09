Рябыкин о том, чему научился у Хартли: «Пониманию игры. Посмотрел на хоккей с другой стороны»

Дмитрий Рябыкин поделился воспоминаниями о работе с в «Авангарде».

– Поддерживаете связь с Бобом Хартли?

– Довольно часто общаемся. Иногда созванивались с ним для консультаций.

– Чему вы у него больше всего научились?

– Пониманию игры. Посмотрел на хоккей с другой стороны. Всегда удивляло, что он обращал внимание вообще на все. Питание, климат – жарко/холодно в раздевалке. До таких мелочей.

– Как Хартли выстраивал работу с помощниками?

– Он давал какой-то участок заданий – если видел, что ты справляешься, то отдавал тебе его полностью.

– Долго ли Хартли доносил до помощников свои идеи в начале работы?

– Не сказал бы. Сели, пообщались. Он объяснил, что хочет видеть – и все.

– В чем состоит его система?

– Хоккеисты должны учиться каждый день. Эта учеба дает тебе преимущество в самом конце. Если ты за год стал на 5-10% лучше, то при игре с равной командой это даст положительный результат. Но это при условии, что команда выросла хотя бы на 5% во всем. Достигается это за счет ежедневной работы, просмотра видео, изучения тактики, выполнения всех требований.

– Приходилось с ним спорить?

– Конечно. Он всегда выслушивал все точки зрения, и только потом принимал решение, – сказал в интервью Sports.ru бывший главный тренер , ныне работающий в штабе Ильи Воробьева в .

«В Омске обещали помочь с усилением – до сих пор ищут вратаря, защитника». Рябыкин – об отставке, Хартли и новой работе