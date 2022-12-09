Директор «Металлурга» о лимите: «Средние российские игроки запросят большие деньги. Хоккеисты, которые не умеют делать подкидку, будут получать миллионы»

Спортивный директор высказался о формате плей-офф и лимите на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Я в этом году уже говорил, что надо перекрестный [плей-офф] делать. Ну нормально, мне понравилось, что первый круг играем в своих конференциях, а потом перекрестный. Абсолютно нормально.

Почему этого нельзя сделать – из-за денег? Я думаю, что о деньгах здесь нет никакой речи. Я думаю, что примут это все. С восьмого или девятого года этот формат, нужно идти вперед.

Лимит на легионеров поднимет их стоимость? Меня больше тревожит, что средние игроки российские запросят большие деньги. Некоторые хоккеисты, которые не умеют делать подкидку, будут получать миллионы. Я считаю, что это неправильно», – сказал .

Предложен новый формат плей-офф КХЛ с 2 группами во 2-м раунде. В полуфинал могут выйти все 4 команды одной конференции