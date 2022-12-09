Рябыкин о том, чего хочет добиться как тренер: «Хотел бы что-то выиграть в качестве главного. Может, дорасти даже до тренера сборной»

рассказал о своих тренерских амбициях.

– Когда вы задумались о том, что хотите стать тренером?

– После того, как закончил с хоккеем. Год пробыл в стороне и понял, что мне без хоккея скучновато, хочу вернуться. Хоккей для меня – это жизнь.

– Вы бы предпочли работу главным в команде с низким бюджетом или помощником в топ-клубе?

– Когда-то было такое предложение, но это было давно. Не знаю, пошел бы я работать главным в ВХЛ – пока предлагают только в (улыбается).

– Чего хотите добиться как тренер?

– Хотел бы что-то выиграть в качестве главного. Дальше видно будет. Может, дорасти даже до тренера сборной, – сказал бывший главный тренер , а ныне работающий в штабе Ильи Воробьева в .

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