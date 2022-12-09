Летанг о карьере: «Инсульт – страшное слово, но хоккей – моя страсть. Если опасности не будет, то я продолжу играть»

высказался о продолжении карьеры после инсульта.

В четверг 35-летний защитник, перенесший инсульт 10 дней назад, вернулся к полноценным тренировкам с .

Ему уже разрешено тренироваться с полным контактом. Срок возвращения в состав – со дня на день.

«Инсульт – страшное слово. Мне повезло, что у нас такой медицинский персонал. Я знаю, что нахожусь в надежных руках.

Мне повезло, что эти проблемы проходят сами собой, и я могу вернуться к нормальной жизни. Хоккей – это моя страсть. Я не могу просто взять и отказаться от него.

В то же время, я понимаю все опасности. Я знаю обо всех рисках, на которые иду. Я все знаю. Если опасности не будет, то я продолжу играть», – сказал Летанг.

У Летанга – инсульт! Уже второй за последние 8 лет: тогда он вернулся на лед через два месяца