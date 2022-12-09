Летанг провел тренировку с «Питтсбургом» с полным контактом через 10 дней после инсульта. Срок возвращения – со дня на день

приступил к тренировкам с «Питтсбургом» через 10 дней после инсульта.

35-летний защитник принял участие в занятии команды в четверг. Отмечается, что игроку уже разрешено тренироваться с полным контактом.

Статус его возвращения в состав обозначен как «со дня на день». Пока неизвестно, когда игрок проведет следующий матч.

В 2014 году Летанг впервые перенес инсульт и пропустил больше двух месяцев. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.

«Конечно, не спорт создал для него эту проблему. Все дело в этом отверстии, которое дважды приводило к инсульту. Поэтому мы не думаем, что занятие спортом представляет для него какой-то риск», – сказал главный врач Дхармеш Вьяс.

Отмечается, что этот инсульт был не таким тяжелым, как прошлый. Главным симптомом была мигрень.

В нынешнем сезоне трехкратный обладатель Кубка Стэнли провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.