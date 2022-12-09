Буцаев о 6:2 с «Сочи»: «Витязь» тяжеловато входил в игру, но потом добавил в темпе. От Кугрышева ждем большей пользы»

Теги Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Дмитрий Кугрышев Сочи Хоккей

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Сочи» (6:2).

«Тяжеловато входили в игру, но потом стали делать правильные вещи. Добавили в темпе, отсюда и конечный результат. С хорошим настроением уходим на паузу.

От Кугрышева ждем большей пользы, адаптация идет по плану.

Яровой сыграл с канадцами и забил дважды? Нам нужен баланс и четыре равных звена, поэтому на протяжении всего сезона смотрим, кого с кем лучше пробовать.

Дорожко вызвали в сборную? И на Матч Звезд! Он молодец, заслужил своей игрой, своей работой, мы его поздравляем», – сказал Вячеслав Буцаев.

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