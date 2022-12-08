Светлов о поражении от «Витязя»: «Не все в «Сочи» работали на оборону до конца. 2:6 – счет большой»

Главный тренер высказался после крупного поражения от (2:6).

«Были моменты, чтобы забить, но реализовать их мы не смогли. Не все работали на оборону до конца. Соперник превосходил нас в движении, заставлял общаться. Мы ошибались больше, чем хотелось. За это получали голы. 2:6 – счет большой. Но работаем дальше.

У нас целая плеяда молодых игроков, много молодых защитников без опыта игры в . Четыре игры через день – видел, что в команде были уставшие. Плохую оценку вратарям не хочу давать, ребята боролись, как могли», – сказал .