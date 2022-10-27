Гатиятулин о 1-м голе Шумакова в сезоне: «Сергей без предсезонки. От игры к игре прибавляет»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:3).

– Непростой матч, интересный первый период. Во втором отрезке чуть подкорректировали, указали, чтобы ребята правильно играли в зоне атаки, исключив контратаки в нашу сторону. Они нас услышали. Сегодня здорово сыграли спецбригады. В итоге дожали, создали момент, забили и победили.

Важно было сегодня победить. Рады победе. Команде слова благодарности за игру. Большое спасибо и нашим болельщикам, которые здорово поддерживают.

– Чем был обусловлен выбор Мельничука как стартового голкипера?

– Был план, что прошлый матч играл Илья [Проскуряков], а этот – Алексей. Он начал, видно было волнение и огромное желание. Каких-то претензий к нему предъявлять нет смысла. Неправильно сыграли в обороне, пропустили две контратаки, соперник этим воспользовался. Алексей в хорошей физической форме, с огромным желанием играть. Будем думать? кто сыграет в следующем матче.

– Шумаков забросил первую шайбу в сезоне. Насколько довольны его состоянием и его игрой?

– Понятно, что он без предсезонки. Непросто не только ему, у нас и Альмквист пока не вышел на свой уровень. Они набирают через игры, тренировки. Сергей от игры к игре прибавляет. Он рад, что забил сегодня, и мы рады. Тем более гол оказался победным. Готовимся к следующим матчам.

– Насколько вы довольны Альмквистом и Пулккиненом?

– По Альмквисту сказал выше – он без предсезонки, ему непросто, тем более с таким графиком. Адам временами выдает матчи на своем уровне, временами – где-то не хватает. Знаем, что игрок высокого уровня, через игры наберет форму и будет стабильно выглядеть.

Теему один из лучших наших бомбардиров, здесь никаких вопросов нет.

– У Стася всего одна передача. Чего ему не хватает, чтобы разжиться большим количеством очков?

– Чуть-чуть удачи. Андрей выполняет огромный объем другой работы. То, что мы от него хотим видеть, он показывает. Очки придут, – сказал .