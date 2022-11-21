Гатиятулин о том, что Шумаков не попадает в состав «Трактора»: «Попросили подтянуть физическую форму. Дали время»

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Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы над «Амуром» со счетом 3:2.

– Неплохо провели первый и второй период. Забили голы, в том числе в большинстве и со вбрасывания.

Это те моменты, которые прорабатываем в тренировочном процессе и на видео. К сожалению, допустили невынужденную ошибку и пропустили гол. В третьем периоде старались контролировать шайбу.

Попросили исключить излишний риск, чтобы не дать сопернику контратаковать. Соперник сравнял. Начали играть в хоккей, который был в первом и втором периодах.

Создали моменты и победили. Важные два очка. Сейчас важно восстановиться. Не так давно вернулись с Дальнего Востока. Восстановимся и будем готовиться к следующему матчу.

– В последних играх часто ошибается Артем Блажиевский. При этом он лидер по игровому времени.

– Здесь изначально в зоне атаке была потеря, потом пропустили контратаку.

По игровому времени – посмотрим кто в каком состоянии. У нас полный лазарет. Кто будет свежее, тот будет получать больше игрового времени.

– С чем связано отсутствие Адама Альмквиста?

– Он получил повреждение. Примерно на неделю выбыл. Егор Фатеев тоже. Через неделю будет еще одно обследование и там будут видны сроки восстановления.

Сергей Шумаков не попадает в состав.

– Мы переговорили, попросили подтянуть физическую форму, дали ему время. Посмотрим, кто в каком состоянии и примем решение по составу на следующий матч, – сказал главный тренер «Трактора».

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