Гатиятулин о том, что Шумаков не попадает в состав «Трактора»: «Попросили подтянуть физическую форму. Дали время»

Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы над со счетом 3:2.

– Неплохо провели первый и второй период. Забили голы, в том числе в большинстве и со вбрасывания.

Это те моменты, которые прорабатываем в тренировочном процессе и на видео. К сожалению, допустили невынужденную ошибку и пропустили гол. В третьем периоде старались контролировать шайбу.

Попросили исключить излишний риск, чтобы не дать сопернику контратаковать. Соперник сравнял. Начали играть в хоккей, который был в первом и втором периодах.

Создали моменты и победили. Важные два очка. Сейчас важно восстановиться. Не так давно вернулись с Дальнего Востока. Восстановимся и будем готовиться к следующему матчу.

– В последних играх часто ошибается . При этом он лидер по игровому времени.

– Здесь изначально в зоне атаке была потеря, потом пропустили контратаку.

По игровому времени – посмотрим кто в каком состоянии. У нас полный лазарет. Кто будет свежее, тот будет получать больше игрового времени.

– С чем связано отсутствие ?

– Он получил повреждение. Примерно на неделю выбыл. Егор Фатеев тоже. Через неделю будет еще одно обследование и там будут видны сроки восстановления.

– не попадает в состав.

– Мы переговорили, попросили подтянуть физическую форму, дали ему время. Посмотрим, кто в каком состоянии и примем решение по составу на следующий матч, – сказал главный тренер .