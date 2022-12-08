прокомментировал победу «Динамо» над (2:1 Б).

– Хочу поблагодарить зрителей, которые сегодня были, и организаторов такого матча. Все было на высшем уровнем. Атмосфера была подстать матчу. Игра была обоюдоострая, быстрая.

Не совсем были свежими, так как у нас была шестая игра серии через день – это уже не первый раз в сезоне - четыре из них, если не ошибаюсь, в овертайме закончились. Свежести не было, но молодцы, нашли в себе силы и выиграли.

– Состав идентичный с позавчерашним матчем, вас все устраивает или просто некого поставить?

– У нас есть травмированные и больные, сейчас не до жира. Тут мы не жалуемся, у многих ситуация такая.

– Обращали внимание на положение соперника в таблице или дерби есть дерби?

– Была бы одна команда на первом, а вторая на последнем, я не думаю, что накал был бы другой. Здесь именно принципиальные соперники, принципиальные игры.

В такой ситуации особо на таблицу не смотришь. Скажу так, мы эту тему не обсуждали, но «Спартак» – «Динамо» – всегда заруба будь здоров, – сказал главный тренер .