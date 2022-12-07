«Сочи» арендовал 20-летнего Мачулина. Он лучший защитник-бомбардир питерского «Динамо» в ВХЛ – 12 очков в 29 играх

Василий Мачулин продолжит сезон в составе .

Южане арендовали 20-летнего защитника у московского «Динамо» до конца сезона.

Хоккеист в своей карьере еще не играл в .

В этом сезоне Мачулин выступал за питерское в ВХЛ, где сейчас является лучшим защитником-бомбардиром, имея на своем счету 12 (3+9) очков при полезности «плюс 5» в 29 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 20:11.

Также «Сочи» и «Динамо» совершили обмен, по итогам которого карьеру в системе южного клуба продолжит 17-летний вратарь Максим Абдуллаев. Московский клуб получит денежную компенсацию.