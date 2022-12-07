«Сочи» арендовал 20-летнего Мачулина. Он лучший защитник-бомбардир питерского «Динамо» в ВХЛ – 12 очков в 29 играх
Василий Мачулин продолжит сезон в составе «Сочи».
Южане арендовали 20-летнего защитника у московского «Динамо» до конца сезона.
Хоккеист в своей карьере еще не играл в КХЛ.
В этом сезоне Мачулин выступал за питерское «Динамо» в ВХЛ, где сейчас является лучшим защитником-бомбардиром, имея на своем счету 12 (3+9) очков при полезности «плюс 5» в 29 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 20:11.
Также «Сочи» и «Динамо» совершили обмен, по итогам которого карьеру в системе южного клуба продолжит 17-летний вратарь Максим Абдуллаев. Московский клуб получит денежную компенсацию.
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