Защитник «Металлурга» Яковлев: «В России хоккей достоин большего внимания, чем футбол. Мы выиграли намного больше»
Защитник «Металлурга» считает, что хоккей в России достоин большего внимания, чем футбол.
– Что должны делать клубы КХЛ для популяризации хоккея в России?
– Больше рассказывать о хоккее на федеральных каналах. Хоккеист должен быть более узнаваем – нужно выводить спортсменов на мероприятия. Мое мнение: у нас в стране хоккей достоин большего внимания, чем футбол.
Мы выиграли намного больше – мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира, на клубном уровне «Металлург» выигрывал аналоги футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы – за наш хоккей не стыдно на международном уровне.
Но если ты включаешь телевизор – везде говорится о футболе. Нужно говорить о хоккее, – сказал Егор Яковлев.
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