Защитник «Металлурга» Яковлев: «В России хоккей достоин большего внимания, чем футбол. Мы выиграли намного больше»

Защитник «Металлурга» считает, что хоккей в России достоин большего внимания, чем футбол.

– Что должны делать клубы для популяризации хоккея в России?

– Больше рассказывать о хоккее на федеральных каналах. Хоккеист должен быть более узнаваем – нужно выводить спортсменов на мероприятия. Мое мнение: у нас в стране хоккей достоин большего внимания, чем футбол.

Мы выиграли намного больше – мы олимпийские чемпионы, чемпионы мира, на клубном уровне выигрывал аналоги футбольной Лиги чемпионов и Лиги Европы – за наш хоккей не стыдно на международном уровне.

Но если ты включаешь телевизор – везде говорится о футболе. Нужно говорить о хоккее, – сказал .

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