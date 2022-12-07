«Амур» требует у «Авангарда» пакет активов за Аликина – 30 млн рублей и 3 игроков. Переговоры в тупике («Вброс по борту»)

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«Амур» требует у «Авангарда» за Аликина 30 млн рублей, Чистякова, Давыдова и Пономаренко.

Как сообщает телеграм-канал «Вброс по борту», переговоры между клубами зашли в тупик. 

Хабаровский клуб хочет получить за вратаря защитников Семена Чистякова и Тимофея Давыдова, форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»), а также 30 миллионов рублей денежной компенсации. 

Менеджмент омичей счел требования завышенными.

Вчера «Матч ТВ» сообщил, что внимание «Авангарда» переключилось на вратаря «Витязя» Дмитрия Шикина. 

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