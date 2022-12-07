Бабаев о сокращении легионеров в КХЛ: «В Швейцарии увеличили лимит, и уровень чемпионата поднимается»

высказался о лимите на легионеров.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Я считаю, что это неправильное решение. Оно не поможет развиваться нашему хоккею. Оно даст больше мест для российских игроков. В данной ситуации, возможно, политически это решение оправдано. Но уже сейчас, при ограничении в пять человек, многие команды играют практически без легионеров.

– Да, Ярославль и Казань.

– Поэтому я считаю, что эти запретные меры абсолютно не нужны. Команды сами спокойно разбираются, кому надо, а кому не надо. Введение этих ограничений точно не будет способствовать зрелищности. Потому что хоккей – это игра для зрителей. Уровень мастерства сильно упал. В отсутствии должной конкуренции, я уверен, что он еще больше упадет.

Если они хотят получить эффект, то это будет эффект пятилетний. То есть на их место придут хорошие российские игроки, прибавьте пять лет, значит, через 4 года мы увидим хороших игроков, которые получились из этого, если они не уедут в другие страны. Поэтому, мне кажется, что это решение неправильное, оно искусственно. Все искусственное не так сильно работает.

Посмотрите, в Швейцарии в итоге увеличили лимит: у них было 2 легионера, 4 легионера, в итоге сейчас 7 или даже 10. Швейцария была одной из тех лиг, где было меньше всего иностранцев. Сейчас они увеличили лимит, и уровень чемпионата поднимается.

– И национальная сборная прогрессирует.

– Да, о том и речь. Сейчас большинство топ-легионеров, которым не дадут работу, поедут в минское «Динамо», «Куньлунь», «Барыс», и данным трем командам в связи с этим законом повезло. Они получат усиление в своих рядах. И за счет этого, я думаю, эти команды составят большую конкуренцию российским клубам.

Но если говорить о большей части, то считаю, что это решение неудачное, – сказал хоккейный агент.

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