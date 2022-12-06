Буше о лимите: «У легионеров забирают рабочие места, повышается конкуренция. Нужно будет показывать себя лучше, чтобы завоевывать место в составе»

прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– В следующем сезоне в КХЛ будет не пять, а три легионера на клуб. Как вы к этому относитесь?

– Очевидно, что у нас, легионеров, забирают рабочие места. Но при этом повышается конкуренция.

Нужно будет показывать себя лучше для того, чтобы завоевывать место в составе, – заявил американский нападающий .