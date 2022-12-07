Малкин набрал очки (0+5) в 3-м матче подряд, продлив серию без голов до 7 игр. У него 25 баллов в 26 матчах

Форвард сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Коламбусом» (4:1).

Россиянин продлил результативную серию (0+5) до 3 игр, но при этом не забил в 7-м матче подряд.

Всего в 26 играх сезона на его счету 25 (8+17) баллов.

Сегодня за 16:27 (5:32 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 4 потери шайбы, 2 перехвата, 78% выигранных вбрасываний, полезность – «0».