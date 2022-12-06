Воробьев об 1:4 от «Автомобилиста»: «При довольно хорошей нашей игре не смогли пробить вратаря»

подвел итоги матча с «Автомобилистом» (1:4).

– При довольно хорошей нашей игре не могли занести шайбу за ленточку, хотя она все время рядом была, но не смогли пробить вратаря. Один раз только. Поэтому счет на табло.

– Почему получился такой неудачный отрезок между первой и второй шайбами ?

– Вы, наверное, какой-то другой хоккей смотрели. 35 на 22 по броскам, были у нас атаки и «3 в 2», и «2 в 1».

– Получит ли шанс в основе вратарь Илья Набоков, который хорошо проявил себя на Кубке Вызова?

– Будем смотреть, будем думать, как основные вратари будут играть. Хорошо, что он сыграл неплохо на Кубке Вызова. Он уже дебютировал за нас в матче с «Куньлунем».

– Захочется ли после трех поражений от «Автомобилиста» встретиться именно с этой командой в плей-офф и попытаться отомстить?

– До плей-офф еще половину сезона играть. Из восьми очков у «Автомобилиста» мы все-таки 3 забрали, – сказал главный тренер .