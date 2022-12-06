Овечкин на скорости вернулся в оборону и помешал бросить Макдэвиду, оказавшемуся перед вратарем

Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Джон Карлсон Коннор Макдэвид Маттиас Янмарк-Нюлен Хоккей

Александр Овечкин на скорости вернулся в оборону и помешал бросить Коннору Макдэвиду.

Капитан «Вашингтона» отработал в обороне в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (3:2). 

Во втором периоде при счете 1:0 в пользу «Ойлерс» Коннор Макдэвид и Маттиас Янмарк убежали 2 в 1, причем у защитника «столичных» Джона Карлсона была сломана клюшка. 

В итоге Макдэвид оказался перед вратарем Чарли Линдгреном, но ему успел помешать Овечкин. 

Овечкин против «Эдмонтона»: 3-й подряд матч без голов, 7 хитов, 5 бросков и «минус 1» за 21:11 при 5:53 в большинстве

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