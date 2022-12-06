Овечкин на скорости вернулся в оборону и помешал бросить Макдэвиду, оказавшемуся перед вратарем

на скорости вернулся в оборону и помешал бросить .

Капитан отработал в обороне в матче регулярного чемпионата против (3:2).

Во втором периоде при счете 1:0 в пользу «Ойлерс» Коннор Макдэвид и Маттиас Янмарк убежали 2 в 1, причем у защитника «столичных» была сломана клюшка.

В итоге Макдэвид оказался перед вратарем Чарли Линдгреном, но ему успел помешать Овечкин.

Овечкин против «Эдмонтона»: 3-й подряд матч без голов, 7 хитов, 5 бросков и «минус 1» за 21:11 при 5:53 в большинстве